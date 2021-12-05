لا تُصدَموا في محطة لوسيل !

2021/12/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

جولة بعد أخرى، تغدو بطولة كأس العرب

العاشرة مثل حلبة ملاكمة، الكلّ يتربّص

بالكلّ، قلق وتحيُّن لفرصة الاطاحة مع

تخوّف مشروع من ردّة الفعل، ويبقى

الانتصار صنيع الثبات والثقة والقوّة

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