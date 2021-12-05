2021/12/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: غسان شربل

ظهورُ متحورٍ جديدٍ من «كورونا» لم يكنْ

مستغرباً.



سبقَ للعلماء أنْ حذَّروا من

ذلك.



واستخدموا هذه الذريعةَ في محاولة

إقناع الخائفين والمترددين والتائهين

الذين يعتبرون دفعَهم إلى تلقِّي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوميكرون .. كما يتفقد القاتل مسرح الجريمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوميكرون .. كما يتفقد القاتل مسرح الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).