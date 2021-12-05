وماذا عن الـ 80 % ؟

2021/12/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا أعتقد أن هناك بيتاً فى العراق مشغول

البال بما يجري من مفاوضات حول تشكيل

الحكومة وانعقاد البرلمان، لم يعد أحد

يشك للحظة في أن الانتخابات تحولت إلى

صراع مغانم أكثر من كونها عملية

ديمق

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