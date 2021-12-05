العراق يكشف عن اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لتحديد نقطة الربط السككي مع أوروبا

2021/12/05 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد، الأحد، إجراءاتها بشأن الربط مع أوروبا، فيما أوضحت تفاصيل الخطة الخمسية.

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وقال مدير عام شركة سكك حديد العراق طالب جواد الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (5 كانون الأول 2021)، إن "سكك الحديد تعرضت لاضرار كبيرة لاسيما في المناطق المحررة، من عصابات داعش الارهابية".

وأوضح، أن "جهود الملاكات الهندسية والفنية أعادت خط بغداد - الفلوجة بطول 66 كم، فضلا عن التنسيق العالي مع محافظ الانبار لتأهيل الجسور المدمرة، حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 70 بالمئة، الى جانب اعادة تأهيل خط بغداد - بيجي لغرض نقل المشتقات النفطية من مصفى الصمود في بيجي، وشمل العمل مصفى القيارة وحمام العليل"، مشيرا إلى أن "سكك الحديد، باشرت بإنشاء سكك بديلة في محطة مؤقتة بعد أن تم تدمير محطة قطار الموصل بشكل كامل"، مبينا أن "الخط حاليا جاهز لسير قطارات البضائع".

وأضاف، أن "هنالك تنسيقا عاليا مع وزارة النقل بتكليف إحدى الشركات العالمية بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على دراسة واعداد التصاميم لتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية".

وبين، أن "السكك جادة بخطوة الربط السككي مع أوروبا عن طريق تركيا، وهناك اجتماع نهاية الشهر الحالي مع الملاكات الفنية والهندسية التركية بالاضافة الى ملاكات اقليم كردستان، لغرض تحديد نقطة الربط مع تركيا"، موضحا أن "هذا المشروع يأتي بالتزامن مع المباشرة بانشاء ميناء الفاو الكبير".

وأضاف، أن "الشركة العامة لسكك الحديد، قامت مؤخراً باستيراد 210 من أصل 250 صهريجا لغرض زجها بالخدمة لنقل المشتقات النفطية"، داعيا "وزارة النفط لتشجيع النقل الوطني في السكك وابرام العقود لنقل المشتقات النفطية".

ولفت، إلى أن "الخطة الخمسية للسكك مرهونة بالحصول على التخصيصات المالية، وتتضمن تنفيذ مشروع القطار المعلق الذي يربط الرصافة بالكرخ وبطول 22 كم، فضلا عن مشروع كربلاء - مسيب - نجف - سماوة، الخط القوسي ويهدف الى نقل بضائع المسافرين ضمن نطاق الفرات الاوسط وإلحاقه بالجنوب والوسط والشمال، فضلا عن مشروع القطار المعلق بين محافظتي النجف وكربلاء، الخاص بنقل المسافرين".

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