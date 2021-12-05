شنكالي يحذر من كارثة انسانية على النازحين

2021/12/05 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاحد، من كارثة انسانية ستلحق بالاف العوائل النازحة بالمخيمات وخارج المخيمات في اقليم كردستان ومحافظة نينوى، بسبب التلكؤ في توزيع الوقود (النفط الابيض) عليهم مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وقال شنكالي في حديث صحفي، ان “هنالك انخفاض حاد في درجات الحرارة يقابله تلكؤ واضح من قبل وزارتي النفط والهجرة في توفير النفط الابيض للعوائل النازحة داخل وخارج المخيمات لاغراض التدفئة ما ينبأ بكارثة انسانية حادة ستلحق بالالاف من تلك العوائل، خصوصا على شرائح الاطفال والشيوخ والنساء والمرضى”.

واضاف شنكالي، ان “هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من تلك العوائل تطالب بانقاذهم في هذه الاجواء الصعبة، ما يستوجب من الحكومة الاتحادية تشكيل خلية ازمة عاجلة واطلاق التخصيصات اللازمة وبشكل فوري لتوفير الوقود لتلك المخيمات قبل حصول كارثة انسانية كبيرة جدا خصوصا ان اغلب تلك المخيمات متهالكة ولا تحمي من برد الشتاء”.

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