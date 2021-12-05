2021/12/05 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن محمد الرميح رئيس حركة “رشحناك” الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي، اليوم الاحد، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح.وأشاد الرميح “بنزاهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة ليبية تعيد سيف الإسلام القذافي لسباق الانتخابات الرئاسية المركز الخبري الوطني.

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