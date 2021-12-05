ليبيا.. قرار قضائي ملزم بإعادة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي

2021/12/05 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد محمد الرميح رئيس حركة رشحناك الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح وألزمت بإعادته للسباق الرئاسي.وأشاد الرميح بما وصفه نزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين، مؤكدا السير قدما نحو الدفع بالانتخابات الرئاسية وعقدها في موعدها المنتظر.وحذر الرميح، من أن "أي مماطلة في عقد الانتخابات ستقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن".وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.وقالت المفوضية حينها إن سيف الإسلام القذافي النجل الثاني للزعيم الليبي الذي قتل عام 2011، غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد، مستشهدة بإداناته السابقة.ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

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