سكك حديد العراق تعلن إجراءات خطة الربط مع أوروبا

2021/12/05 | 19:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن الربط مع أوروبا، موضحة تفاصيل الخطة الخمسية.وقال مدير عام شركة سكك حديد العراق طالب جواد الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سكك الحديد تعرضت لأضرار …

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