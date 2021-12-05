شاهد بالفيديو.. استعدادات لجولة مباحثات جديدة بين القوى الشيعية،، وملفات اخرى في نشرة الـ 8

2021/12/05 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CI27Um2SJoQ

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