أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة في تعاملات العراق

2021/12/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاحد، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محافظات الوسط والجنوب العراقي.

واستقر سعر بيع الورقة فئة 100 دولار مقابل 148.200 دينار.

وبلغ سعر الشراء 147.850 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

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