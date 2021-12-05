اعتداء على ضابط يتحول لانتحار بالديوانية.. تفاصيل مؤلمة

2021/12/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر في شرطة الديوانية، اليوم الاحد، بانتشال جثة شاب القى بنفسه بنهر الديوانية".

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الشاب القى بنفسه في النهر بعد ان قام صباح اليوم بالاعتداء على احد ضباط الشرطة".

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