الانخفاض بالأضعاف.. صحة الكرخ تعلن مقارنة للإصابات بين عامين

2021/12/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية صحة الكرخ، اليوم الأحد، عبر وثيقة المقارنة للإصابات بين عامين، مؤكدة ان الانخفاض جاء بالأضعاف.

أدناه نص الوثيقة:

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