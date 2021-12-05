ميناء تركي يستقبل اول سفينة نقل ركاب ليبية بعد توقف دام 25 عاما

2021/12/05 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ وصلت إلى ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الأحد، أول رحلة بحرية سياحية قادمة من مدينة مصراتة جنوب غربي ليبيا بعد توقف دام نحو 25 عامًا.وذكرت ادارة ميناء ازمير ان السفينة في رحلتها الأولى كان على متنها 107 ركاب قادمة من مصراتة الليبية وان هذه الخطوة اتخذت بفضل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين قبل عامين والمتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.وكانت الرحلات البحرية بين تركيا وليبيا توقفت عام 1996 بسبب عدم وجود إقبال كبير عليها ./انتهى

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