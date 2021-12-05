الدفاع التركية تعلن عن مقتل ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/12/05 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني / تنظيم "بي كا كا/ شمال العراق .وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم الاحد إن "القوات المسلحة التركية تمكنت من قتل المسلحين الثلاثة لحزب العمال الكردستاني بعد ان رصدتهم وهم يستعدون لشن هجوم على احدى وحدات الجيش التركي بشمال العراق ./انتهى

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