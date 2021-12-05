لجنة تصحيح مسار سرايا السلام تلتقي الفياض

2021/12/05 | 20:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا السلام هي جرء من هيئة الحـشد الشعـبي.

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