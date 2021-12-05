للزيارات القصيرة والحج والعمرة.. السعودية تسمح بلقاح جديد

2021/12/05 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، أنها ستسمح لدخول الأشخاص الحاصلين على جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، لغرض الزيارات القصيرة والتي تشمل أداء الحج او العمرة، ابتداء من يناير المقبل.

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