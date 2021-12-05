كأس العرب: الكشف عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب العراقي الحاسمة أمام ’العنّابي’

2021/12/05 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كُشف، الاحد، عن الطاقم التحكيمي المكلف بقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره القطري في المواجهة الحاسمة من دوري مجموعات بطولة كأس العرب لكرة القدم .

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وقال الاتحاد في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" (5 كانون الاول 2021)، ان "الطاقم التحكيمي المكلف بقيادةِ مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري التي تقام غداً الاثنين في استاد البيت بالساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، سيكون بقيادة باكاري غاساما".

وأكد مدربُ المنتخب الوطنيّ، زيليكو بتروفيتش، الأحد، أنه يهدف إلى اللعبِ بطريقةٍ منظمةٍ وجماعيةٍ في مواجهةِ المنتخب القطري الحاسمة، مؤكداً ان "غايتنا لا تتوقف على تقديم أداءٍ جيدٍ فحسب، بل الأهم الظفر بنتيجةِ المباراة وتأهلنا إلى الدورِ المقبل".





وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، تلقاه "ناس" (5 كانون الاول 2021)، ان "بتروفيتش تلقى الدعمَ والإسناد من قبل وسائل الإعلامِ العراقية التي تواجدت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ في المركزِ الصحفي (أكاديمية اسباير)".

وأوضحَ بتروفيتش انه "يهدف إلى اللعبِ بطريقةٍ منظمةٍ وجماعيةٍ في مواجهةِ المنتخب القطري الحاسمة، وان غايتنا لا تتوقف على تقديم أداءٍ جيدٍ فحسب، بل الأهم الظفر بنتيجةِ المباراة وتأهلنا إلى الدورِ المقبل".

وأضافَ: "نعلم أن التأهلَ سيضاعف من سقفِ طموحاتنا، حيث تفصلنا مباراتان لنتواجد في نهائي البطولة".

وعن تصريحِ مدربِ منتخبِ قطر في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ أيضا عصر اليوم، حيث أوضح الاسباني (سانشيز) أنه سيدخل مواجهةَ العراق بمنح الفرصةِ لمجموعةٍ كبيرةٍ من اللاعبين الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في أول مواجهتين، أجابَ بتروفيتش : إنه "خبرٌ سعيدٌ، لكن منتخب قطر لديه لاعبون بإمكانياتٍ عاليةٍ جداً، وحتى لاعبيه الذين لم يشاركوا في أول مباراتين هم في حالةٍ من الانسجامِ التامِ، ويلعبون وفق منظومةٍ قد تعوّدوا عليها منذ سنوات"، مبيناً ان "مدرب قطر الإسباني الجنسية لا ينتهج أسلوبَ لعب الكرةِ الاسبانية، بل ينتهجُ طريقةَ لعب معينةٍ استطاعَ توظيفها وفق نوعيةِ اللاعبين الذين يمتلكهم منتخب قطر".

وعن مدى جاهزيّةِ اللاعبين (أمجد عطوان، وأحمد فرحان، وشيركو كريم، وأيمن حسين)، أوضحَ مدربُ منتخب العراق: "ستكون هناك محاضرةٌ فنيةٌ مع الجهاز الفني واللاعبين، وستكون لنا جلسةٌ مع الجهازِ الطبي، وسنحددُ لغايةِ يوم غدٍ صباحاً جاهزيّة اللاعبين لنضعَ في حينها التشكيلَ الأنسب لمواجهة قطر".

ويلتقي منتخبا عُمان والبحرين يوم غد في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مباراة ضمن الجولة الحاسمة من مرحلة المجموعات بكأس العرب لكرة القدم.

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وتشيرُ لوائح الاتحاد الدولي لبطولة كأس العرب لحساب المتأهل عن المجموعة إلى أنه في حال تساوي منتخبين بعدد النقاط والأهداف يتم اللجوءُ إلى ما يلي":

أولاً: إجمالي فارق الأهداف.

ثانياً: الأكثر تسجيلاً للأهداف المسجلة (له).

ثالثاً: المواجهة المباشرة .

رابعاً: إذا كان التعادل في المواجهة المباشرة يتم اللجوءُ إلى احتسابِ نقاط اللعب النظيف:

بطاقة صفراء نقطة واحدة.

بطاقتين صفراوتين مع بطاقة حمراء (٣) نقاط.

بطاقة حمراء مباشرة (٤) نقاط.

بطاقة صفراء ومن ثم بطاقة حمراء مباشرة (٥) نقاط.

خامساً: في حال التساوي أيضاً بعدد نقاط اللعب النظيف يتم اللجوءُ إلى القرعة.

وسيتأهل المنتخب العراقي مباشرة حال فوزه في مباراة الغد على نظيره القطري الذي حسم تأهله في وقت سابق، كما سيتأهل أيضاً حال تعادله مع منتخب قطر (شرط تعادل البحرين وعُمان)، أما في حال خسارة العراق أمام قطر، وتعادل كل من البحرين وعمان فسيتم اعتماد السيناريوهات أعلاه، نظراً لتساوي الفرق الثلاثة عند رصيد نقطتين لكل منهم.

وستجري هذه المباريات في توقيت واحد غداً في تمام العاشرة مساءً بتوقيت العراق المحلي، نظراً لأن النتائج حاسمة وتحدد المتأهل الثاني عن المجموعة.

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