2021/12/05 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش معهد التطوير النيابي، اليوم الأحد، بجلسته الحوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أهمية تشريع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناقشات حكومية حول أهمية تشريع قانون مناهضة العنف ضد المرأة المركز الخبري الوطني.

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