أكاديمي إماراتي: طحنون بن زايد في يده أوراق تفاوض قوية لطهران تؤسس لمرحلة جديدة بالمنطقة

2021/12/05 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، الأحد، إن زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، إلى إيران تأتي ضمن جولات إلى عواصم إقليمية "تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المنطقة".

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