2021/12/05 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 3 أوكار للإرهابيين وعبوات ناسفة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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