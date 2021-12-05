2021/12/05 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IXsamLzK03Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللبنانيون يعلقون على رواج المشاركة في ظاهرة "بلاك فرايدي" في بلادهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللبنانيون يعلقون على رواج المشاركة في ظاهرة "بلاك فرايدي" في بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).