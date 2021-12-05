2021/12/05 | 21:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللبنانيون يعلقون على رواج المشاركة في ظاهرة "بلاك فرايدي" في بلادهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IXsamLzK03Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللبنانيون يعلقون على رواج المشاركة في ظاهرة "بلاك فرايدي" في بلادهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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