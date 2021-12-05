2021/12/05 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eHZJeXpgvgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي: تحالف عزم سيجمع أكثر من 30 مقعدا بعد التحالف مع القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي: تحالف عزم سيجمع أكثر من 30 مقعدا بعد التحالف مع القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).