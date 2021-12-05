2021/12/05 | 21:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oydo-hYBq2g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطار يصدم مجموعة سيارات كانت على طريقه ويجرفها ويتسبب باحتراقها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطار يصدم مجموعة سيارات كانت على طريقه ويجرفها ويتسبب باحتراقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).