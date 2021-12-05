2021/12/05 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو مفوضية الانتخابات السابقة، سعيد كاكائي، اليوم الأحد، بشأن ما تم تداوله من قبل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات حول تجاهل المفوضية لتقرير الشركة الألمانية الفاحصة بوجود ثغرات تواجه العملية الانتخابية.

وقال كاكائي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة الالمانية الفاحصة إلى حين انتهاء العقد مع المفوضية قدمت لمفوضية الانتخابات 7 تقارير حيث ان التقرير الأخير ذكر جميع العوائق والانجازات التي تحققت في الانتخابات".

وأضاف، أن "التقرير أكد على ان الانتخابات كانت جيدة من الناحية الأمنية، كما أن المفوضية تمكنت من سد الثغرات بنجاح والتي بلغ عددها 68 ثغرة كانت تواجه العملية الانتخابية".

وتابع كاكائي، أن "الأطراف التي تطعن في نتائج الانتخابات اخفقت في ذكر الاستنتاجات التي طرحها التقرير وركزت على مضمون التقرير الذي يشرح الصعوبات والثغرات التي كانت توجه الانتخابات".

وأشار إلى أن "تقرير الشركة الفاحصة أكد ان جميع الثغرات والعوائق ازيحت ولكن الكتل السياسية المعترضة اغفلت هذا الجانب".

ولفت عضو المفوضية السابقة، إلى أن "رئيس الشركة الفاحصة ارسل رسالة إلى رئيس الإدارة الانتخابية مفادها ان الانتخابات ستكون ناجحة كون ان المفوضية مهيئة لذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تجاهلت مفوضية الانتخابات تقرير الشركة الألمانية الفاحصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تجاهلت مفوضية الانتخابات تقرير الشركة الألمانية الفاحصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).