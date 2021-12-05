المرور تصدر توضيحا بشأن إجازات السوق الدولية

2021/12/05 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، توضيحا بخصوص اجازات السوق الدولية.

وقال بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، ان "ان اجازات السوق الدولية التي انتشرت في الاونة في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة".

واضاف، ان"الاجراءات بسيطة للمواطنين ممن يودون الحصول على اجازة سوق دولية وهي ومتابعة من قبل مدير المرور العام شخصياً".

ودعا الى "مراجعة شعبة الاجازات في مقر مديريتنا الكائن في منطقة زيونة (قرب ملعب الشعب الدولي ) مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة للحصول على الإجازة".

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