تدمير 3 أوكار للإرهابيين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تدمير 3 أوكار للإرهابيين في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نفّذت قوة مشتركة من الالوية 18 ، 19 ، 20 بالاشتراك مع مفارز قسم استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش وتطهير مناطق (وادي زغيتون، مجمع النور )جنوب غربي محافظة كركوك".
وبينت أن "العملية أسفرت عن العثور على ثلاثة أوكار و 10 عبوات ناسفة و10 مساطر تفجير".
وأكدت أنه "تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".
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