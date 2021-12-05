ياسر قاسم: نتطلع للانتقال إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب

2021/12/05 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قدمَ لاعبُ المنتخب الوطني، ياسر قاسم، اعتذاره للجمهور العراقي ولوسائل الإعلام عما بدرَ منه في مواجهةِ عمان وحصوله على البطاقة الحمراء.واوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ اليوم الأحد في (أكاديمية اسباير)، الى جانبِ مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش، كان من المفترض أن أتعامل مع حالةِ اللعب التي تسببت بطردي من المباراة بشكلٍ أفضل.وأضافَ: انه تدربَ بشكلٍ مكثفٍ في الأيام القليلةِ الماضية من أجل أن يبذل قصارى جهوده في خدمة المنتخب والخروج من مواجهةِ قطر بنتيجةٍ تؤهلنا الى الدور المقبل.وأوضحَ قاسم: ان منتخبنا يتحلى بشخصيةٍ قويةٍ، وان مستوى التدريبات يقام وفق المعايير العاليةِ من قبل الجهاز الفني، وان هناك تشخيصاً مستمراً ومتابعةً لكل الخططِ المطلوب تنفيذها.وبيّن: نعلم أن هناك مجموعةً جيدةً من اللاعبين الشبابِ في كتيبتنا قد تنقصهم الخبرة، لكن وجود لاعبي الخبرة، وبشخصياتٍ قويةٍ، يمنحنا حافزاً لخوض مواجهةِ قطر المرتقبة بمعنوياتٍ عاليةٍ لحسمِ الظفر بتذكرةِ التأهل الثانيةِ عن المجموعة، بعد أن ضمنَ منتخبُ قطر التأهل كأول المجموعة./انتهى9

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