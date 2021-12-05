بابا الفاتيكان يندد بالاستغلال السياسي للمهاجرين ويصف الأبيض المتوسط بـ

2021/12/05 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ندد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، باستغلال المهاجرين واللاجئين في الدعاية السياسية، وفيما وصف البحر الابيض المتوسط الذي يسلكه المهاجرون الى اوروبا بـ"بحر الموت"، داعيا إلى وقف "غرق الحضارة".وقال البابا خلال زيارة يقوم بها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التي تعد مدخلاً رئيسياً للمهاجرين وأصبحت رمزاً لمحنة اللاجئين، في كلمة أمام مهاجرين ولاجئين في مخيم إن "البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة باردة بدون الحجارة التذكارية على القبور"، بحسب وكالة رويترز.واضاف "هذا الحوض الكبير من المياه، مهّد العديد من الحضارات، يبدو الآن مرآة للموت، فضلكم، لنوقف غرق الحضارة هذا".وأبدى بابا الفاتيكان أسفه لأن "شيئاً لم يتغير فيما يتعلق بقضية الهجرة" منذ زيارته السابقة قبل خمس سنوات.وقال إن البحر المتوسط، الذي شهد غرق الآلاف في محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا، لا يزال "مقبرة مروعة بلا شواهد قبور".ما زال يضمّ نحو 2200 طالب لجوء في ظروف صعبة.واستقبل البابا حشدٌ من المهاجرين الذين تجمّعوا بين الحاويات والخيم في المخيم.في أجواء تتسمع بحفاوة كبيرة، حيّا الحبر الأعظم لوقت طويل العائلات الحاضرة وباركها وكان بين أفرادها أطفال كثر.وعلت هتافات تقول "أهلا وسهلا بك!" و"نحبك".ونُشر نحو 900 شرطي في الجزيرة اليونانية.ورُفعت لافتات في كل مكان في مدينة ميتيليني وعلى مقربة من المخيّم للترحيب بالبابا أو التنديد بعمليات ترحيل مهاجرين إلى تركيا التي يُقال إن السلطات اليونانية تنفّذها./انتهى8

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