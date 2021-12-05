مجلس الوزراء: شارع المتنبي سيستمر الى ساعات متأخرة ضمن الخطة الجديدة

2021/12/05 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، الأحد، ان خطة تطوير شارع المتنبي ستنجز قبل نهاية العام الحالي.

واضاف في تصريح تابعه NRT عربية (5 كانون الاول 2021)، ان "جميع الأمور تسير كما هو مخطط لها ووصلت إلى مراحل متقدمة جدا"، لافتا الى ان "خطة التطوير تتضمن استمراره خلال أيام الأسبوع وبقاءه حتى ساعات متأخرة من الليل".

وتحدث مجيد عن "جهود لجذب الأسر العراقية ودعم الحركة الثقافية في العراق وزيادة المردود المالي للمحال والمكتبات والمقاهي التي تتواجد فيه"، مبينا ان "مشروعا جديدا في طور الاعداد والانتهاء من وضع تصاميمه يتضمن تطوير شارع الحبوبي في محافظة ذي قار ضمن مبادرة تمكين الذي سيكون علامة تاريخية في المحافظة".

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