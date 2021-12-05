تنبيه ’هام’ من المرور يتعلق بإجازة السوق الدولية

2021/12/05 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مديرية المرور العامة، الاحد، ان النماذج المتداولة بشان إجازة السوق الدولية غير صحيحة، داعية إلى عدم استغلال المواطنين.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الاول 2021)، انه "لوحظ في الاونة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار بعض النماذج لاجازات السوق الدولية حيث نود ان نبين ان كل هذه النماذج غير صحيحة".

واضاف البيان "من اجل عدم استغلال المواطنين من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة نود ان نوضح النموذج والاستمارة لأجازة السوق الدولية المرفق بالصور ادناه".

واكدت المديرية ان على "من يودون الحصول على اجازة سوق دولية فالاجراءات بسيطة جداً ومتابعة من قبل مدير المرور العام شخصياً وبامكانهم مراجعة شعبة الاجازات في المقر الكائن في منطقة زيونة (قرب ملعب الشعب الدولي ) مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة للحصول على الإجازة".

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