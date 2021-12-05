الاتحاد العراقي يعلق على أحداث مباراة اربيل والشرطة

2021/12/05 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، موقفاً صارماً من الأحداث التي رافقت مباراة اربيل والشرطة في ملعب فرانسو حريري، ضمن بطولة كأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان، إنها “يؤكد أن قراراتٍ تأديبيّة وانضباطيّة وعقوباتٍ كبيرة تنتظر كلَ مَن تثبت عليه الإدانةُ في الأحداثِ التي رافقت عدداً من المبارياتِ في منافساتِ بطولتي الدوري والكأس، وخاصةً مباراة فريقي أربيل والشرطة التي أقيمت في ملعبِ فرانسو حريري في بطولةِ الكأس، والتي لا تمثل جوهرَ جمهورنا الكريم المعروف بقيمه وتقاليده الممتدةِ من جذوره الأصيلة”.

‎وبيّن، أن “التصرفات الخارجة عن الروحِ الرياضيّةِ في المبارياتِ أو بعد انتهائها، سيتمُ التعامل معها بحزمٍ، وستواجهُ أقسى العقوبات التي تتناسبُ مع كل حالةٍ، في خطوةٍ لبقاءِ ملاعبنا نظيفةً وخاليةً من حالاتِ الشغب، وللحفاظِ على كرامةِ وحياةِ الجمهور التي نعدّها أغلى وأثمن من كلِ شيءٍ، وإن لجنة الانضباط في الاتحادِ ستتخذ القرارَ المناسب لكل حادثةٍ حصلت في المبارياتِ التي شهدت ما يعكر صفوها والذي يعيدُ الأمورَ إلى نصابها”.

‎وأضاف البيان، “يودُ الاتحاد من الجميعِ التهدئةَ وعدم التصعيدِ لأننا في مركبٍ واحدٍ، ولا بد من العملِ بروحٍ صادقةٍ ومخلصةٍ شعارها التكاتفُ والتعاونُ، ووضع رياضةِ الوطن فوق جميعِ الاعتبارات، مع الدعوةِ إلى الأنديةِ كافة للابتعادِ عن إثارةِ المشاكل لأن العقوبات ستكون حاضرةً وبقوةٍ لإيقافها”.

التالي

منذ ساعتين

القوة الجوية يعبر لربع نهائي كأس العراق من بوابة نفط البصرة

منذ 3 ساعات

النوارس الى ربع نهائي الكأس على حساب القاسم

منذ 4 ساعات

أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة العنابي

منذ 5 ساعات

صلاح: هذه حقيقة “أنانيتي” مع ماني

منذ 5 ساعات

سيناريوهات تأهل العراق لربع النهائي في كأس العرب

منذ 7 ساعات

السيد مقتدى الصدر يستنكر ما حدث خلال مباراة ناديي الشرطة وأربيل

منذ 9 ساعات

الصدر يستقبل منتخب شباب العراق

منذ 9 ساعات

منتخب الناشئين يباشر تدريباته في الدمام استعداداً لمنافسات غرب آسيا

منذ 22 ساعة

أصوات العرب “خذلت” صلاح في سباق “الكرة الذهبية”

منذ 23 ساعة

نادي الشرطة: اعتداء سافر على جمهورنا في أربيل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يعلق على أحداث مباراة اربيل والشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يعلق على أحداث مباراة اربيل والشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).