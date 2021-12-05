الإعمار تؤكد تواصل العمل بمشروع مجاري سامراء الكبير

2021/12/05 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، تواصل تنفيذ مشروع مجاري سامراء الكبير في محافظة صلاح الدين.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع يُعد من مشاريع البنى التحتية المهمة في المحافظة، كونه يُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، فضلاً عن إنتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي".وأضاف، أن "أعمال المشروع مستمرة في حفريات المحطة المركزية، وتنفيذ الخطوط الناقلة للمياه الثقيلة والامطار وبأقطار مختلفة، كما يتضمن المشروع تنفيذ محطات الرفع".

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