2021/12/05 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ان طائرات F_16 العراقية وجهت ضربات ضد الإرهابيين في وادي حواري.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوة الجوية وجهت ضربة بواسطة طائرات F_16 العراقية بإشراف قيادة العمليات المشتركة".

واوضح، ان "الضربة استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F_16 العراقية توجه ضربات ضد الإرهابيين في وادي حواري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F_16 العراقية توجه ضربات ضد الإرهابيين في وادي حواري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).