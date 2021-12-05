بعد أعوام من التحرير.. داعش يسيطر على قرية كاملة بإحدى بقاع العراق

2021/12/05 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

سيطر تنظيم داعش الارهابي، اليوم الأحد، على قرية كاملة بإحدى بقاع العراق بعد اعوام من تحريرها.

وقال مسؤول الاتحاد الوطني، في ناحية سركران، رمضان عثمان، في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "داعش سيطر على قرية لهيبان التابعة لقضاء الدبس بالكامل بعد حرق منازل سكانها".

وبين أن "القرية تضم 70 منزلا ولم تصلهم أي تعزيزات أمنية من البيشمركة أو الجيش العراقي وهجرها سكانها جميعا".

وأكد أن "السيطرة على القرية تم بعد المغرب بالكامل".

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