F16 العراقية تستهدف وكراً لـ'الإرهابيين' في وادي حواري

2021/12/05 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن استهداف وكر لـ"الإرهابيين" في وادي حواري غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة استهدفت وكر للإرهابيين".

وأضافت أن الاستهداف "تم في وادي حواري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

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