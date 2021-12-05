داعش يهاجم قرية بين اربيل وكركوك

2021/12/05 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/هاجم عناصر داعش قرية لهيبان التابعة لناحية سركران بين محافظتي كركوك واربيل والتي تخضع لسيطرة البيشمركة .واعلن مصدر امني عن دخول ثلاث مفارز من عصابات داعش الارهابي مكونة من ١٨عنصرا إرهابيا قرية لهيبان التابعة لناحية سركران قضاء الدبس القرية الخالية من السكن بعد نزوح اهلها منذ يوم امس ،واحراق عدد من الدور السكنية ./انتهى

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