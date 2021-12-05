الاعلام الامني : طائرات F_16 العراقية توجه ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري

2021/12/05 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني ان طائرات F_16 العراقية نفذت ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة ./انتهى9

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