الدوافع غامضة.. سوري يخضع للمحاكمة بتهمة قتل سائحتين في قبرص

2021/12/05 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة القبرصية، أن مشتبها به من الجنسية السورية سيخضع للمحاكمة بتهمة قتل امرأتين أجنبيتين عثر على جثتيهما، الأحد، في إحدى القرى الجبلية في وسط الجزيرة.

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