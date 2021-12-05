سيناريوهات تأهل العراق لربع نهائي كأس العرب

2021/12/05 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم، يوم غد

الاثنين، مواجهة حاسمة امام نظيره

القطري في الجولة الثالثة من كأس العرب.

ويمتلك المنتخب الوطني نقطتين، في حين

تمتلك قطر 6 نقاط وعمان والبحرين نقطة

واحدة.

ويحتاج

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