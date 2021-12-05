2021/12/05 | 22:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0-B-D9jkaPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات رغم الطعون المقدمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات رغم الطعون المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).