طائرات الـF-16 العراقية تدك وكراً للتنظيم في ’وداي حواري’

2021/12/05 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات الـF-16 العراقية، على مواقع تابعة لداعش في وداي حواري.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2021)، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، ضربة استهدفت وكر للإرهابيين في وادي حواري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة".

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