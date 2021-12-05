العراق وفرنسا يبحثان آفاق التعاون التجاري والاقتصادي

2021/12/05 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث العراق وفرنسا، اليوم الأحد، آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.

وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان، إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم استقبل، الاحد، السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفاليه، والوفد المرافق له”.

ونقل البيان عن النجم تأكيده على “عمق العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وتطابق وجهات النظر بينهما ازاء الكثير من القضايا”، مشيرا الى “تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين البلدين”.

ولفت البيان الى أن “الجانبين بحثا آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، وواقع المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل الشركات الفرنسية”.

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