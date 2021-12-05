مجلس الخدمة يحدد المؤسسات الحكومية المشمولة بـ1000 درجة وظيفية

2021/12/05 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، المؤسسات الحكومية المشمولة بالألف درجة وظيفية المصادق عليها أخيراً من وزارة المالية.وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام محسن اللهيبي للقناة الرسمية، إن “وزارة المالية أيدت ألف درجة وظيفية شملت بها وزارتي النقل والاتصالات“.وأوضح أن “التعيينات تشمل طيارين متعاقد عليهم في الخطوط …

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