2021/12/05 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قصة مفضلة عن علاقته الطويلة مع إسرائيل.على مدى عقود، كان يروي علنًا اجتماعه عام 1973 مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدقيق الحقائق.. هل كان بايدن وسيطًا بين مصر وإسرائيل؟ وما قصة تحذيره غولدا مائير من مفاجأة حرب 73؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدقيق الحقائق.. هل كان بايدن وسيطًا بين مصر وإسرائيل؟ وما قصة تحذيره غولدا مائير من مفاجأة حرب 73؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).