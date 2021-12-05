وزير التخطيط يبحث مع السفير الفرنسي العلاقات الثنائية والمشاريع الاستثمارية

2021/12/05 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي لدى العراق، اريك شوفاليه، ملفين يتعلقان بالعلاقات الثنائية والمشاريع الاستثمارية.وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التخطيط، خالد بتال النجم، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق، اريك شوفاليه، والوفد المرافق له”، لافتة الى أن “الوزير أكد …

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