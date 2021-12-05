2021/12/05 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري السناتور السابق بوب دول اليوم الأحد عن 98 عاما.واعتاد دول الإشارة لنفسه باسم “الشخص الثالث”، وتغلب على إصابات خطيرة لحقت به في الحرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل “الشخص الثالث”..



طرق باب الرئاسة الأمريكية ثلاث مرات وفشل المركز الخبري الوطني.

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