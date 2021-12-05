2021/12/05 | 22:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مع اريك شوفاليه السفير الفرنسي لدى العراق آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، وواقع المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل الشركات الفرنسية.جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفير الفرنسي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفرنسا يبحثان آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).