2021/12/05 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل، ليل الأحد، تساقط الثلوج بكميات كبيرة.

وبحسب صور اطلع عليها NRT عربية، (5 كانون الأول 2021)، اظهرت تساقط الثلوج على حاج عمران بشكل كثيف، حيث غطت العجلات وبعض الشوارع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الثلج يكسو مناطق واسعة من محافظة أربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الثلج يكسو مناطق واسعة من محافظة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).