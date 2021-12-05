صور ليلية جديدة من شارع المتنبي: ناصع ومضيء وينتظر القراء

2021/12/05 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن قرب موعد إعادة افتتاح شارع المتنبي بعد أعمال التأهيل القائمة فيه.

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وقالت دائرة المشاريع التابعة للأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2021)، إنه "لم يتبقى سوى القليل وتتم إعادة افتتاح شارع المتنبي ليلاً، بعد تقدم العمل في أعمال تأهيله، ليعاود نشاطه عند المساء ويحتضن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، على أمل أن نرى خطوات جدية وحقيقية لإعادة الحياة إليه ليلاً بشكل دائم وليس مؤقت ليحتضن الأمسيات الثقافية والشعرية والفنية الهادفة".

ونشرت الدائرة، صوراً للشارع، وهو يتمتع بحلة جديدة، متمثلة بالإنارة والطلاء الجديد، فضلا عن ترميم الواجهات المباني المطلة على الشارع.

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