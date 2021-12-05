2021/12/05 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، اليوم الاحد، هطول أمطار مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية بمحافظة اربيل .وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “موجة من الامطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امطار وثلوج في كردستان المركز الخبري الوطني.

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